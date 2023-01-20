Лукашенко: я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире канала «Беларусь 1» сообщил, что имеет хорошие связи со специалистами по разработке искусственного интеллекта (ИИ) из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Более того, он стоял у истоков эмиратских разработок ИИ, заявил президент на выставке «Беларусь интеллектуальная» в Витебске. Китайские ученые же просили его помочь развивать направление по созданию цифровых технологий в самой Белоруссии.

Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские ученые их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Поэтому если он у нас самый главный светила, присоединяй людей, я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует, — сказал Лукашенко, имея в виду, что поможет белорусскому специалисту в развитии отрасли.

Ранее сообщалось, что в кабинете у Лукашенко вместо компьютера Apple установили белорусский Horizont H-book 15 МАК4. Сейчас количество деталей местного производства в этом компьютере составляет 30%. Президент поручил довести уровень локализации выпускаемых в стране компьютеров до 70% к концу года. Лукашенко осмотрел на выставке в Витебске стенд, где представлены отечественные компьютеры производства «Горизонт», и похвалил генерального директора холдинга Юрия Предко за работу.