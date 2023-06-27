Лукашенко рассказал, как матом вел переговоры с Пригожиным Лукашенко рассказал, что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пересказал начало разговора с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который состоялся 24 июня, сообщает БелТА. По словам главы государства, первые 30 минут они общались исключительно матом.

Взял трубку. Разговор - эйфория. У Евгения полная эйфория. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать, — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что узнавал телуфон Пригожина через Федеральную службу безопасности. К этому источнику его перенаправил российский лидер Владимир Путин во врумя личного разговора

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.