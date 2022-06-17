Лукашенко рассказал, как поступить Белоруссии в условиях санкций Лукашенко: Белоруссия должна «красиво выкрутиться» в условиях санкционного давления Запада

Фото: kremlin

Александр Лукашенко

Белоруссия должна «красиво выкрутиться» в условиях санкционного давления Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», уже через год-два ситуация на территории страны изменится. Для этого каждый белорус должен «заниматься» своими делами, считает Лукашенко.

Это непростая обстановка. И мы должны из нее красиво выкрутиться. Все остальное не проблема. Надо выстоять. Каждый должен заниматься своим делом. Год-два, и ситуация изменится, — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский глава выступил с заявлением, что Россию и Белоруссию продолжат душить санкциями, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск. Кроме того, президент страны призвал усилить деятельность некоторых направлений Комитета государственной безопасности (КГБ), чтобы действовать в рамках гибридной войны в мире.

Лукашенко также заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить какие-то санкции.