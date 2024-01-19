Лукашенко рассказал, к чему привело появление ядерного оружия в Белоруссии Лукашенко: «ошалевшие соседи опустили крылья», когда в Белоруссии появилось ТЯО

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что как только Россия разместила на территории республики тактическое ядерное оружие, «ошалевшие соседи опустили крылья». Президент выразил надежду, что новому поколению политиков не придется думать о применении такого вооружения, пишет РИА Новости.

Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие, — говорится в сообщении.

Лукашенко особо отметил сотрудничество с РФ в области безопасности. Глава Белоруссии отметил, что республика ранее получала от России ракетные комплексы «Искандер». Теперь Белоруссия развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен Советского Союза, добавил он.

Ранее правительство Белоруссии внесло применение ядерного оружия в новый проект военной доктрины страны. Речь идет о вооружениях, переданных Минску российской стороной. Специалисты подчеркивают, что к настоящему моменту конкретные условия для применения ядерного оружия остаются неизвестными.