Лукашенко рассказал, из-за чего стал «тоталитарным диктатором» Лукашенко заявил, что стал «тоталитарным диктатором», когда отказался искажать правду ради долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы американский миллиардер Джордж Сорос предложил ему деньги на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды, но он отказался, из-за чего «стал тоталитарным диктатором», передает РИА Новости. По его словам, Минск уже тогда стремился проводить суверенную политику, издавать собственные учебники, за что «стал ненавистным» Западу.

Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на «историческую правду», на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику. Вот тогда я и стал «тоталитарным диктатором», ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми, — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал в каком случаев в республику придет диктатура. По его словам, это случится тогда, когда в стране наступит голод. Чтобы этого не случилось, он жестко поставил вопрос по уборке урожая в республике в кратчайшие сроки.

Кроме того, белорусский лидер ранее в интервью агентству AFP призвал не верить в то, что он «марионетка». По словам главы республики, ошибочно считать, что им «манипулируют с утра до вечера».