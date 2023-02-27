Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа», что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству с Китаем. Речь идет об агропромышленном проекте по производству комбикормов и аминокислот.
Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем, — сказал Лукашенко.
Напомним, церемония официального запуска крупномасштабного проекта состоялась 4 ноября 2022 года в Минской области. Предприятие занимается производством аминокислот, а также первым импортозамещающим проектом в отрасли глубокой переработки зерна.
Ранее стало известно, что Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
По мнению главы Белоруссии, Китай смог добиться статуса глобальной державы и в настоящее время «ни одна проблема в мире» не может решаться без участия Пекина.