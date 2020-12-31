Лукашенко рассказал, чего больше всего хотел бы на Новый год

https://static.news.ru/photo/edfe9686-4b68-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Новый год хотел бы услышать от народа слова благодарности за сделанное властями страны за период его правления.

Большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство, — цитирует белорусского лидера БелТА.

По его словам, нынешнее руководство страны будет говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свою главную задачу на новогодние праздники. Он заявил, что не собирается употреблять алкогольные напитки и ему будет легко справиться с этим.

В четверг, 31 декабря, Лукашенко встретился с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Он, в частности, ответил на вопросы о предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании (ВНС). По словам президента, цель ВНС — определить развитие страны на ближайшие пять лет, писал NEWS.ru.