Лукашенко расширил полномочия внутренних войск МВД Лукашенко разрешил применять военную технику МВД для пресечения массовых беспорядков

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД республики, говорится в сообщении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Внутренние войска теперь будут охранять границу и участвовать в территориальной обороне. Также они вправе право применять военную и специальную технику для пресечения массовых беспорядков.

Внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. Уточняются права на применение оружия, в частности, исключается формулировка, что это возможно в случае, если другие способы и средства в обеспечении выполнения задач оказались неэффективными, — указано в законопроекте.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия приобрела у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и С-400 для вооружения своей армии.

Он также сообщил, что условился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о помощи РФ в «доведении до ума» ракет, которые создают белорусские специалисты. По словам Лукашенко, Белоруссия заметно продвинулась в этой области, но на создание ракеты типа «Искандер» ей понадобится более года. С российской помощью срок её разработки значительно сократится.