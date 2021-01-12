Лукашенко распорядился перейти от рыночной экономики к плановой

https://static.news.ru/photo/0b3b39ee-54be-11eb-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал заканчивать «рыночную болтовню». По его мнению, в республике необходимо выполнять жёсткий план производства.

Если предприятия будут работать и платить зарплату населению, то власть «оценят», заявил глава государства, принимая в Минске с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

Планы. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню, так называемую рыночную, надо заканчивать. Есть жёсткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Президент при этом выразил уверенность, что критика такой позиции со стороны оппонентов неважна. Он отметил, что не опасается быть в глазах идеологических противников консерватором и ретроградом. Главное, заверил Лукашенко, чтобы предприятия были обеспечены работой, а их сотрудники — доходами.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал санкции западных стран в отношении ряда предприятий республики бандитскими и распорядился подготовить симметричный ответ.