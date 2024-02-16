Лукашенко раскрыл реальное отношение литовцев к Белоруссии Лукашенко поздравил литовцев с Днем восстановления государства

Фото: president.gov.by

Минск всегда был заинтересован в процветании Литвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении литовскому народу с национальным праздником — Днем восстановления государства. Белорусский лидер выразил уверенность, что политика нынешнего руководства страны не соответствует стремлениям простых литовцев. Обращение опубликовано на официальном сайте Лукашенко.

Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране, — говорится в поздравлении.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Литва на протяжении своей истории сотрудничали в экономической и гуманитарной сферах. Он также указал, что литовская Клайпеда традиционно являлась морскими воротами для экспорта товаров из РБ.

Белорусский лидер также подчеркнул, что Минск, несмотря на недружественные действия Литвы, сохранил безвизовый режим для ее граждан. Он также добавил, что литовцы до сих пор покупают белорусские товары, пользуются медицинскими услугами, а также посещают санатории, театры и музеи.

Ранее Лукашенко в поздравительной телеграмме, адресованной президенту Сербии Александру Вучичу заявил, что белорусы и сербы являются братскими народами. Глава белорусского государства поздравил коллегу с Днем государственности, а также подчеркнул важность развития добрых отношений между Минском и Белградом.