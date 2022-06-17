Лукашенко раскрыл причину отказа Украины от мирных переговоров

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Украина не самостоятельно отказалась от участия в мирных переговорах с Россией. Он считает, что это решение было продиктовано США и Великобританией, сообщает пресс-служба главы республики.

Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? Американцы сказали, нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить, — заявил Лукашенко.

В противовес этому белорусский лидер отметил, что российская сторона всегда будет готова вернуться к мирному урегулированию конфликта, и он в этом не сомневается.

Также Лукашенко выразил уверенность в том, что Польша претендует на отдельные территории Украины, и в случае если она нападет, Владимир Зеленский попросит помощи у России и Белоруссии.

Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали, — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Он отметил, что именно Запад провоцирует белорусскую сторону вмешаться в военный конфликт, чтобы «разобраться» с РФ. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии важно «не влезть» в спецоперацию «по уши», а сделать так, чтобы она скорее завершилась.