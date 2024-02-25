Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести силы НАТО

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить часть страны и ввести туда силы НАТО. По его словам, которые приводит БелТА, оппозиционеры претендуют на Кобринский район, город Малорита и Кобрин.

Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска, — сказал он журналистам после участия в первом в истории республики едином дне голосования.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что противникам текущей власти в стране не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. На избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы в беседе с журналистами он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок.

До этого лидер Белоруссии оценил идею слияния республики с Россией, добавив, что народы обеих стран не воспримут ее положительно. При этом, по его словам, РФ и Белоруссия могут создать объединение, которое сделает оба государства сильнее, поскольку общая безопасность — «это святое».

В начале января белорусские полицейские задержали троих участников рок-группы Nizkiz, чей клип активно распространялся в ходе протестных акций в республике в 2020 году. В сюжете показаны кадры, на которых музыканты рассказывают, что стали жертвами манипуляции оппозиции, а теперь сожалеют о своих действиях.