Лукашенко раскрыл, от чего зависит его переизбрание в 2025 году Лукашенко заявил, что его решимость переизбраться крепнет под давлением

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Чем больше Запад и покинувшая Белоруссию оппозиция будут «напрягать» страну, тем крепче станет решимость баллотироваться на президентских выборах в 2025 году, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Белоруссию «будут качать извне» до предстоящих президентских выборов, а кампания по выборам главы государства в 2025 году станет «апогеем» подобных действий, сообщает БелТА.

Передайте им (Западу и уехавшим белорусам. — NEWS.ru), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси, — сказал глава республики.

Он отметил, что впереди еще год, многое может измениться. Как объяснил действующий президент, и он сам, и все общество будут реагировать на перемены.

В Белоруссии проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Лукашенко отдал свой голос на избирательном участке № 478, расположенном в Минске в здании Белорусского госуниверситета физической культуры.

Во время первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах будут бороться 18 802 претендента. В стране открыто 5411 избирательных участков.

Утром 25 февраля ЦИК Белоруссии сообщила, что явка избирателей на парламентских и местных выборах в республике по состоянию на 09:00 мск составила 43,64%. Самая низкая явка — в Минске, она составила всего 31,08%. Самую высокую явку зарегистрировали в Могилевской и Гомельской областях.

Предыдущие президентские выборы в 2020 году, которые Лукашенко выиграл в шестой раз, закончились массовыми протестами из-за несогласия граждан с результатами. Задержания связанных с теми событиями людей продолжаются до сих пор.