Лукашенко раскрыл истинную причину развала СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл истинную причину распада Советского Союза. Своё мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на телеканале «Россия 1».

По мнению главы Белоруссии, виновными в распаде СССР стоит считать первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачёва. Он считает, что «личная драка за власть» этих двух политических деятелей пошатнула советский строй и привела к развалу Союза.

Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл, — заявил Лукашенко.

Он назвал Беловежские соглашения демонстрацией «безмозглости и неспособности того руководства Союза управлять страной».

Ранее Лукашенко поделился своим видением того, как должен проходить процесс смены власти в стране: по его мнению, бразды правления государством надо передавать постепенно и «контролируя, где надо».