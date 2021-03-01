Лукашенко раскритиковал разговоры о «слиянии» России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/392837d0-7b42-11eb-b1d7-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мир слишком сильно изменился и работать в направлении слияния РФ и Белоруссии просто глупо. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя возможность соединения двух государств.

Во вторник Лукашенко провёл совещание по военному сотрудничеству между Минском и Москвой. В ходе мероприятия он затронул темы, которые обсуждал в Сочи 22 февраля вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам главы республики, диалог с российским коллегой проходил в рамках тем, касающихся Союзного государства. Как отметил Лукашенко, обсуждали, «о чём договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти».

При этом, как передаёт Sputnik Беларусь, Лукашенко также прокомментировал «некоторые выдумки и враньё в различных источниках», отметив , что «белорусы живут в своей квартире», хотя она и небольшая по сравнению с Россией.

Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля. Во время переговоров Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер». Также он подарил коллеге корзину белорусских продуктов — несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается.

Ранее Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в республике быть не может. Он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждался на встрече с Путиным, сообщал NEWS.ru.