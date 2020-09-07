Лукашенко раскоординировал белорусскую оппозицию

Сразу несколько представителей белорусского координационного совета (КС) оппозиции исчезли в понедельник, 7 августа. В Telegram-канале КС появилось сообщение, в котором говорится, что «неизвестными людьми в центре Минска похищены Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов». Официальные силовые структуры заявляют о своей непричастности к случившемуся, однако опыт борьбы с инакомыслием в республике подсказывает, что за исчезновением оппозиционеров, вероятнее всего, стоят власти страны.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская связала исчезновение трёх членов КС с желанием руководства государства запугать оппозицию.

Власть занимается террором, по-другому это не назовёшь, — заявила она. — Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов.

Сама Тихановская, как известно, находится в Литве, куда уехала якобы по собственному желанию вскоре после выборов 9 августа и вспыхнувших затем протестов. В Минске заявляли о попытке покушения на женщину и о том, что власти фактически спасли её жизнь, предложив «эвакуацию». По словам Тихановской, исчезновения членов КС не остановят ни его работу, ни народные выступления.

Свидетели похищения Колесниковой рассказали, что её схватили люди в штатском возле Национального художественного музея, после чего посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На момент написания материала членам КС не удалось с ней связаться.

Эксперты, занимающиеся изучением белорусской политики, уже неоднократно высказывали предположения о том, что Лукашенко практикует силовые методы избавления от оппонентов. Экс-министр внутренних дел республики Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома республики Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, поддерживавший белорусскую оппозицию в 1990-е, исчезли при невыясненных обстоятельствах ещё в 1999-м. Критики белорусского президента сразу же заговорили о похищениях, совершаемых так называемым эскадроном смерти — силовым подразделением, изначально созданным для противостояния организованной преступности.

Наталия Федосенко/ТАСС

Существует и множество свидетельств бывших белорусских силовиков, рассказавших прессе о своём участии в ликвидации неугодных политиков, чиновников и других влиятельных людей.

Очевидно, что и сейчас люди в штатском действовали по указанию сверху. Вопрос лишь в том, как далеко зайдёт Лукашенко в своих попытках запугать оппозицию. Его позиция относительно КС довольно жёсткая. Переизбранный президент назвал создание Совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями» и пригрозил ответными мерами, по его словам, в рамках закона. По факту создания КС правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.

Однако ставка на силовое подавление оппозиции в данном случае может сыграть против Лукашенко. Сам по себе координационный совет не является монолитной структурой, способной перехватить власть у президента. Основная задача органа — обеспечить проведение новых выборов с допуском всех кандидатов.

И это требование разделяют все выходящие против Лукашенко белорусы, включая заводских рабочих, чиновников, студентов и т. д. Поэтому борьба с ядром политической оппозиции, представленным в КС, вряд ли остановит протестную активность, как и предсказывает Тихановская. А вот необъяснимые исчезновения публичных личностей с улиц столицы могут, наоборот, только ещё больше накалить обстановку и, с учётом лукашенковского реноме, заставить Запад вернуться к жёсткому санкционному давлению на официальный Минск.