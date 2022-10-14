Лукашенко проверит готовность армии Белоруссии Глава МИД Белоруссии Макей: Лукашенко проверит готовность армии страны

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Александр Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал «Известиям», что президент страны Александр Лукашенко дал указание провести военные сборы для проверки готовности армии. Глава государства, по мнению дипломата, хочет удостовериться в готовности республики к неожиданным ситуациям. Он добавил, что также станет понятно, кто числится на учете.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций, — заявил Макей.

По информации силовых ведомств республики, на Украине готовят боевиков для проведения диверсий на территории Белоруссии.

Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики, заявил ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Минск воевать не собирается, но при случае страна «даст отпор». По его словам, «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами».

Вольфович отметил, что Европа и США ищут новые способы влияния на Минск. По отношению к Белоруссии не первый год продолжается «политический прессинг» в виде экономических санкций, военного присутствия и демонстрации военной решимости возле границ республики, указал госсек Совбеза.