https://static.news.ru/photo/309724c2-dde2-11e9-be4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белоруссия выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.

Как подчеркнул лидер республики, он «уже не единожды об этом говорил», передаёт его пресс-служба . Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) страна оказалась в центре внимания.

Речь идёт о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности, — сказал президент Белоруссии.

Он высказал мнение, что «мир, к сожалению, не стал безопаснее». Именно поэтому, подчеркнул он, назрела необходимость «предпринимать определённые меры».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и Россия неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия ДРСМД подписал президент России Владимир Путин.