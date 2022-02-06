Лукашенко: Протасевич не убивал людей в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live» заявил, что один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич не убивал людей во время боевых действий в Донбассе. По его словам, Протасевич поехал в лагерь на Украину «тренироваться», а позднее его отправили в Донбасс.

Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали, его допрашивали.<…> Но мы точно знаем: его бог миловал, он не убивал в Донбассе. Если бы это было, ситуация бы была иной, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что белорусские власти сами виноваты в появлении таких, как Протасевич.

Ранее Протасевич записал видеообращение, в котором сообщил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair из-за инцидента с самолётом. Также блогер объявил, что готов рассказать ICAO о возможной причастности к инциденту оппозиции.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После ложного сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.