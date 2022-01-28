Лукашенко прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Белоруссия никогда не будет источником войны и не пошлёт свои войска на территорию других стран, включая Украину, заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что белорусская армия создана, чтобы защищать страну на её территории, передаёт БелТА.

Вы Украину упомянули. Упаси меня Бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек, и таких приказов не отдаю, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Лукашенко заявил, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство», а сама Украина становится предметом закулисного торга. Он подчеркнул необходимость «вернуть Украину в лоно нашего славянства», которое, по его словам, «гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции». Неразрывную связь трёх государств он назвал основой общей безопасности и выживания.

До этого пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон пригрозил Минску быстрым и решительным ответом Запада, если Белоруссия позволит использовать свою территорию для нападения на соседнюю страну. В качестве меры воздействия на Минск он назвал наращивание сил НАТО в странах, которые граничат с Белоруссией.