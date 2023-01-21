Лукашенко прокатил по ледовой арене военного, потерявшего ногу в ходе СВО

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Павел Прохоренков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на коньках прокатил по ледовой арене Павла Прохоренкова, подорвавшегося на мине 30 апреля 2022 года в зоне проведения СВО. Прогулку по льду Лукашенко устроил во время перерыва в хоккейном матче между командой президента и командой Могилевской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

30.04.2022 года подорвался на мине, выполняя боевое задание. Потерял ногу. Едва не лишился и второй. Помогли медики Минской областной клинической больницы. Провели сложнейшую операцию: кости ноги собирали как мозаику, — пишет канал.

Прохоренков начал участвовал в боевых действиях пять лет назад. Он является уроженцем Донбасса. Пока он проходил лечение в минском госпитале, у него родился сын. Семья мужчины планирует получить гражданство Белоруссии.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко подтвердил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции, но отметил, что белорусская сторона «никого не убивает и никуда не посылает своих военных». Ранее глава администрации Ровненской области Украины Виталий Коваль сообщил, что граница с Белоруссией длиной 229 километров заминирована.

Посол страны в Великобритании Вадим Пристайко 12 января сообщал, что Киев перебросил часть войск к белорусской границе. По его словам это было сделано для того, чтобы не дать российским силам перерезать линию, которая позволяет оставаться в контакте с Западом.