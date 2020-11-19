Лукашенко произвёл назначения в МВД Белоруссии

В Министерстве внутренних дел Белоруссии произошли кадровые перестановки. Президент страны Александр Лукашенко произвёл новые назначения.
Белорусское информагентство БелТА особо
Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. <...> Исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции. Вот и все секреты. Чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем, — сказал Лукашенко.
Помимо изменений в силовом блоке президент совершил ещё ряд перестановок. Так, министром культуры назначен бывший помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, который по образованию является учителем математики и физики. Лукашенко объяснил это назначение тем, что многие представители культурной элиты обращались к нему с просьбой поставить во главе ведомства человека «со стороны».
Также источник сообщает о назначении руководителей дипломатических миссий в ряде стран. Лукашенко назвал имена новых послов Белоруссии в Китае, Азербайджане, Армении, Пакистане и Кении.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко распорядился навести порядок в Минске на текущей неделе. Поручение было отдано в связи с проходящими в стране несанкционированными акциями протеста.