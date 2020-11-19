Лукашенко произвёл назначения в МВД Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7e498d94-2a6d-11eb-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В Министерстве внутренних дел Белоруссии произошли кадровые перестановки. Президент страны Александр Лукашенко произвёл новые назначения.

Белорусское информагентство БелТА особо отмечает повышение замглавы МВД, командующего внутренними войсками Юрия Назаренко. Теперь он является первым заместителем руководителя ведомства и занимает должность начальника криминальной милиции.

Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. <...> Исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции. Вот и все секреты. Чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем, — сказал Лукашенко.

Помимо изменений в силовом блоке президент совершил ещё ряд перестановок. Так, министром культуры назначен бывший помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, который по образованию является учителем математики и физики. Лукашенко объяснил это назначение тем, что многие представители культурной элиты обращались к нему с просьбой поставить во главе ведомства человека «со стороны».

Также источник сообщает о назначении руководителей дипломатических миссий в ряде стран. Лукашенко назвал имена новых послов Белоруссии в Китае, Азербайджане, Армении, Пакистане и Кении.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко распорядился навести порядок в Минске на текущей неделе. Поручение было отдано в связи с проходящими в стране несанкционированными акциями протеста.