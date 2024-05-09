Лукашенко призвал защитить попросившего убежище польского судью Лукашенко попросил белорусских силовиков защитить польского судью Шмидта

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к силовикам с призывом защитить запросившего убежище в республике польского судью Томаша Шмидта, передает ТАСС. Глава страны охарактеризовал его как «нормальный человек».

С нормальной головой нормальный человек, насколько я сейчас обладаю информацией, — отметил он.

Кроме того, белорусский лидер назвал Шмидта «мужественным мужиком», который знал, чем рискует. Лукашенко попросил правоохранительные органы не допустить «угробить человека».

Ранее пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что в Польше начали расследование в отношении Шмидта, который попросил политического убежища в Белоруссии. По его словам, контрольные процедуры проводят для проверки доступа судьи к секретным данным из-за его должностных обязанностей. Параллельно с этим польская прокуратура начала расследование по подозрению в шпионаже.

Сам Шмидт заявил, что в случае возвращения на родину ему может грозить даже физическое устранение. У западных спецслужб не будет возможности навредить ему, если он останется на территории Белоруссии, предположил он. По словам судьи, он не раз получал угрозы, причем как по телефону, так и при личном контакте.