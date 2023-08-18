Лукашенко призвал Украину делать шаги для восстановления мира

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко призвал украинские власти делать шаги для восстановления мира. Также глава государства посоветовал украинцам «банально прекратить войну».

Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории <...> Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти, — сказал Лукашенко, чертя указкой по карте Украины.

Кроме этого, он отметил, что на Украине все покупается и продается, а порядок надо наводить за счет «нормальных принципов справедливости». По мнению президента Белоруссии, нужно менять ситуацию с олигархами, восстанавливать экономику и создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ.

В том же интервью Лукашенко заявил, что избежать конфликта на Украине было возможно раньше, остановить его можно и сейчас. Президент Белоруссии добавил, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу республики, но помогать России Белоруссия будет всегда. Лукашенко также подчеркнул, что его страна обязательно должна быть вовлечена в переговоры по Украине. Он аргументировал это тем, что Белоруссия граничит с Украиной и имеет собственные интересы на переговорах.