Лукашенко призвал своих оппонентов «не путаться под ногами»

https://static.news.ru/photo/a48ec036-d645-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих политических оппонентов «не путаться под ногами» и дать ему возможность спасти страну.

Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну, — сказал белорусский лидер в ежегодном послании к народу и парламенту.

По его словам, через год – два ситуацию удастся «устаканить», а на эмоциях в нынешнее время нельзя решать ни один вопрос.

Обращение белорусского лидера длилось полтора часа. В конце выступления он предупредил организаторов и участников митингов о недопустимости их проведения и пообещал «жёсткий отпор». Всех, кто хочет другого президента, Лукашенко призвал идти не на площади, а на избирательные участки.

В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идёт о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой.