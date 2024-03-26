Лукашенко призвал стрелять на поражение при провокациях на границе Лукашенко призвал огнем на поражение пресекать любые провокации на границе

Фото: Пограничный комитет Беларуси

Любая провокация на государственной границе Белоруссии должна пресекаться военным путем, в таких ситуациях не следует ни с кем церемониться, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого». Глава государства подчеркнул, что при любом случае нарушения границы следует наносить удары на поражение.

Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение, — заявил он.

Отмечается, что во вторник, 26 марта, белорусский лидер с рабочим визитом прибыл в Гродненскую область с проверкой боеготовности вооруженных сил, дислоцированных в этом районе. Одновременно с этим вооруженные силы республики проводят целый комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты границы.

Ранее стало известно, что белорусские спецслужбы, дислоцированные в приграничной зоне, помогли российским силовикам задержать участников теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Как отметил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, они действовали в тесной координации с коллегами из России, террористов удалось поймать в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.