Лукашенко призвал соседей Белоруссии жить дружно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском посёлке Копысь Оршанского района призвал территориальных соседей жить дружно. По мнению главы республики, сберегать мир актуально в настоящее время.

Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что православные на Пасху просят у бога мира, согласия и дружбы. Лукашенко считает, что именно это всегда было свойственно белорусам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Пасхой россиян. Глава государства отметил, что праздник объединяет людей вокруг «высоких нравственных идеалов и ценностей» и пробуждает в них светлые чувства.