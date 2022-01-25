Лукашенко призвал сограждан «подтягивать» белорусский язык к русскому

Белорусам необходимо знать родной язык как отличительную черту своей нации. Однако так сложилось, что жители республики знают русских язык лучше родного, поэтому последний нужно «подтягивать» до такого же уровня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Русский язык — мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти «родная беларуская мова», — сказал глава государства.

Он заверил, что ни о каком насаждении белорусского языка или «политике мягкой белорусизации» речи не идёт. Родную «мову» никто не навязывает, но всё же каждый белорус должен её знать.

Лукашенко также подчеркнул, что в языковом вопросе не должно быть «гвалта», как в 90-е годы. Своё слово в этом вопросе надлежит сказать не только властям, но также учёным и представителям сферы образования.

Ранее сообщалось, что на Украине вызвало возмущение обилие русскоязычного контента на национальных телеканалах в новогодние праздники. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию заявили, что украинцы закидали контролирующий орган жалобами и пообещали провести в отношении каналов-нарушителей «мероприятия», предусмотренные законом.