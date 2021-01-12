Лукашенко призвал сограждан не тратить время на разрушение

https://static.news.ru/photo/319bb688-54f8-11eb-ba0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что жизнь коротка, и призвал соотечественников не тратить время на «пустословие, ненужные дела и разрушение».

Соответствующее заявление глава государства сделал во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и специальной премии деятелям культуры и искусства.

По его словам, на республику и весь мир в целом «обрушился шквал вранья». Его необходимо достойно пережить, не торопясь в суждениях и не принимая поспешных решений.

Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернём. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он также призвал белорусов подавать детям пример того, как надо жить, чтобы им «было немного легче».

В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста, поводом для которых послужили итоги президентских выборов. Согласно им, Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, в том числе об изменениях в Конституции. При этом он подчеркнул, что не собирается ни перед кем становиться на колени.