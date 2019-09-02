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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в День знаний призвал школьников одеваться «без выпендрёжа», чтобы сэкономленные средства потратить на другие вещи.

Это дурной стиль, когда ты начинаешь наряжать себя непонятно как, — отметил политик.

Кроме того, глава государства посоветовал школьникам соблюдать дисциплину, не курить в туалетах, а также относиться к школе с уважением. При этом он предложил ограничить учащимся доступ к гаджетам во время обучения, так как это негативно сказывается на успеваемости, передаёт БЕЛТА .

Как писал News.ru, Лукашенко приступил к сбору арбузов сразу после завершения переговоров с советником президента Соединённых Штатов Джоном Болтоном.