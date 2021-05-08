Лукашенко призвал противников остановить противостояние в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился в Минске к оппонентам с призывом прекратить противостояние в стране. Слова президента приводит БелТА.
Лукашенко заявил на церемонии, посвящённой Дню государственного герба и государственного флага, что в последнее время белорусов пытались столкнуть лоб в лоб, отмечает
Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте чётко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей, — сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что начался жестокий, кровавый передел мира. По его словам, если белорусы оступятся, их изомнут, о них вытрут ноги и выбросят на помойку.
Потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе, — отметил глава государства.
Ранее Лукашенко подписал декрет, в котором
17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.