Лукашенко призвал противников остановить противостояние в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0113ec2c-b0ee-11eb-9a75-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился в Минске к оппонентам с призывом прекратить противостояние в стране. Слова президента приводит БелТА.

Лукашенко заявил на церемонии, посвящённой Дню государственного герба и государственного флага, что в последнее время белорусов пытались столкнуть лоб в лоб, отмечает агентство .

Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте чётко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей, — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что начался жестокий, кровавый передел мира. По его словам, если белорусы оступятся, их изомнут, о них вытрут ноги и выбросят на помойку.

Потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе, — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко подписал декрет, в котором отмечается , что в случае смерти руководителя государства вследствие покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий все госорганы и их сотрудники действуют в соответствии с решениями Совета безопасности страны.

17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.