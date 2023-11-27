Лукашенко призвал обеспечить белорусов продуктами к Новому году

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Александр Лукашенко

Жители белорусских малых городов и других населенных пунктов должны быть обеспечены к новогодним праздникам полным ассортиментом продуктов питания, заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании с представителями правительства и президентской администрации. Как передает EADaily, руководитель государства подчеркнул, что праздники должны быть для всех.

Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. <...> Особенно — малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех, — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что последнее время в его адрес от жителей небольших населенных пунктов поступают соответствующие жалобы. В этой связи президент отдельно предупредил участников совещания, и прежде всего вице-премьера Леонида Зайца, курирующего аграрно-промышленный комплекс страны.

Александр Лукашенко неоднократно напоминал белорусским чиновникам, что одной из главных их задач является социальная защита населения, отмечает издание. Президент регулярно подчеркивает, что граждане страны должны быть обеспечены всем необходимым вне зависимости от места проживания.

Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко рассказал, что выборы президента страны должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Он также отметил, что в феврале 2024 года пройдут выборы в парламент страны и местные советы депутатов.