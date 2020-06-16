Лукашенко призвал не отдавать Белоруссию «разгильдяям»

https://static.news.ru/photo/cd757e86-afe4-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По итогам нынешних президентских выборов важно не отдать Белоруссию «разгильдяям». Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область он посетил предприятие «Гродно Азот», где пообщался с коллективом и рассказал о своём видении политической и экономической ситуации в стране.

Выборы мы проведём, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолёта деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он высказал мнение, что инвесторы из-за рубежа действительно могут прийти, однако не захотят платить налоги и потребуют дешёвое сырьё под предлогом обеспечения высоких зарплат. Однако, уверен президент, такие предприниматели «вытянут всё из людей, из страны — налоги не заплатили, поехали и продали». Такие инвестиции республике не нужны, подчеркнул Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала был ознаменован пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Как писал NEWS.ru, такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Однако Лукашенко потребовал от властей столицы очистить улицы, чтобы семьи с детьми могли пройти по «чистому, уютному, удобному и красивому городу».

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отказаться от задержания оппозиционных политиков и других действий, препятствующих сбору подписей за выдвижение противников Лукашенко. Руководители организации предложили создать в стране «полноценную и открытую среду для проведения кампании» и проявить «максимальную сдержанность».

Тем не менее глава государства заявил, что его соперники превратили сбор подписей в свою поддержку в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали. Он пообещал не допустить в стране госпереворота.

Сейчас в политической кампании участвуют 13 человек, в том числе и сам Лукашенко, который выдвигается на шестой срок. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего начнётся период предвыборной агитации.