Лукашенко призвал чиновников относиться к лесу с уважением

https://static.news.ru/photo/309fe9a4-863e-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в республике нет столько нефти и газа, как в России. В связи с этим он призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы — лес, землю и «людские руки».

Поэтому у нас земля, лес и людские руки — это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И коль это наше богатство, надо прирастать лесом, — сказал Лукашенко.

Как пишет РИА Новости, глава Белоруссии отметил, что если бы к природе относились ответственно и с уважением, то в стране бы не только жили гораздо лучше, но и вирусы бы её не взяли.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с чиновниками при обсуждении проекта указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». В случае принятия документа порядок продажи древесины на внутреннем рынке претерпит серьёзные изменения.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Бобруйск поручил чиновникам произвести «достойное количество» гречки и обвинил Россию в отказе поставлять этот товар. В Минсельхозе заявили, что Россия не вводила ограничений на поставки гречневой крупы и гречихи в страны ЕАЭС, в том числе и в Белоруссию.