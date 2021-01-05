Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову», чтобы не ходить в лаптях

https://static.news.ru/photo/921da2be-50d4-11eb-9c12-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма Воздвижения Креста Господня в Минске призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны, чтобы не вернуться в прошлое.

Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он также предостерёг, что белорусы могут безвозвратно «потерять то, что есть» и вернуться к тому, как «жили предыдущие поколения, после Октябрьской революции и до неё».

Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плёткой. Ну не нужно нашим детям это! — подчеркнул Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии вступил в силу закон о государственных символах, в соответствии с которым был утверждён обновлённый национальный герб. В нём изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зелёным. Поменялись изображения клевера и льна. Кроме того, на земном шаре в нижней части герба изменён цвет материков. Сам шар тоже немного развернулся — теперь на нём больше Европы и меньше России. Законопроект по изменению внешнего вида герба разработали ещё в начале 2020 года. По словам министра юстиции Олега Слижевского, государственный герб сделали более миролюбивым, «чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».