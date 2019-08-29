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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с советником американского лидера Джоном Болтоном передал подарки своему коллеге из США Дональду Трампу и его семье. Глава государства получил от него кортик.

Жене Трампа Мелании достались льняные салфетки и скатерть, передаёт БелТА. Самому Болтону белорусский лидер подарил шоколад и фотоальбом «Наследие Белоруссии». Как писал News.ru, Лукашенко в ходе переговоров с Болтоном заявил,...