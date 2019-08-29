Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с советником главы Соединённых Штатов Джоном Болтоном заявил, что лично вмешивался в выборы американского лидера.
Он подчеркнул, что это выражалось в его позиции, передаёт
Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, Лукашенко в ходе переговоров с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что визит политика из Вашингтона оказывает положительное влияние на его страну.