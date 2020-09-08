Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента

https://static.news.ru/photo/a3b79f74-f1c1-11ea-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, скорее всего, превышен, но сейчас только он может защитить белорусов. Такое мнение глава государства высказал в интервью российским телеканалам.

Возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Но <...> только я сейчас могу защитить белорусов, — цитирует Лукашенко телеканал «Россия 1».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.