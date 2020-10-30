Лукашенко признал «упущения» власти в оценке ситуации в стране

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Власть допустила ряд ошибок и упущений в оценке «ряда аспектов» общественно-политической ситуации в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями МВД.

Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок, — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что работать приходилось в «бешеной обстановке» — парламентские выборы, затем «через COVID перешли в президентские выборы». В этих условиях, по словам Лукашенко, со стороны власть не всегда правильно оценивала общественно-политическую ситуацию в государстве.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил ранее, что не намерен отступать перед требованиями оппозиции и бежать из страны. Он отметил, что в стране случались беспорядки и пострашнее, когда протестующие жгли машины, пытались штурмовать дом правительства, ставил палаточные лагеря на площадях.