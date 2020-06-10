Предвыборная кампания в Белоруссии набирает обороты. Помимо действующего главы государства уже три кандидата собрали необходимое количество подписей для выдвижения себя к августовскому голосованию. В иных условиях такая конкуренция не виделась бы чем-то из ряда вон выходящим. Однако с учётом особенностей белорусского режима нынешняя кампания выглядит беспрецедентной. Впрочем, речь идёт, скорее, об имитации демократии со стороны руководства страны, чем о настоящей конкурентной борьбе. Сам же Лукашенко продолжает недвусмысленно намекать: смены власти в республике не будет, а всех сторонников потенциального белорусского Майдана он готов «в нужное время, в нужном месте привести в чувства».

В среду, 10 июня, стало известно, что бывший депутат палаты представителей белорусского Национального собрания Анна Канопацкая собрала 100 тысяч подписей, что даёт ей право выдвигать свою кандидатуру к назначенным на 9 августа выборам. Ранее необходимый рубеж ожидаемо преодолел сам Лукашенко, а также экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало и Виктор Бабарико, возглавлявший правление «Белгазпромбанка».

Всех троих кандидатов принято считать серьёзными оппонентами для действующего лидера, хотя в то же время в его победе никто не сомневается. Симптоматично, что на фоне появления достаточно ярких претендентов на президентский пост (Цепкало, например, работал послом Белоруссии в США, а его работа в ПВТ была высоко отмечена как на родине, так и за рубежом), власти республики запретили СМИ и частным компаниям публиковать данные социологических опросов. При этом те сведения, о которых становится известно, рисуют крайне пессимистичную для Лукашенко картину. Так, по некоторым данным, его поддерживает менее 4% населения, в то время как Бабарико — более 58%.

Анна Канопацкая/facebook.com

Интересен и другой факт: конкуренты Лукашенко достаточно сдержаны в плане критики в его адрес. Цепкало, например, открытым текстом заявил о том, что президент «оторвался от жизни», но списал это на длительное пребывание последнего у власти. А Канопацкая и вовсе сыпет лишь общими фразами о человечности, добрососедстве и свободе.

Сам по себе уровень предвыборной дискуссии косвенно подтверждает версию о том, что конкуренты выгодны прежде всего самому Лукашенко — для имитации демократических выборов. Сколь-либо серьёзных программ никто из претендентов пока не озвучил, хотя стоило бы: позволить себе отмалчиваться может лишь сам Лукашенко — за два с лишним десятилетия его установки уже всем стали хорошо знакомы.

Несмотря на реноме диссидента, Канопацкую многие считают кандидатом-спойлером от власти, основная задача которого — создать видимость борьбы и способствовать распылению протестных голосов. Её активная вовлечённость в белорусскую политику ещё в ходе парламентских выборов 2016 года вызывала вопросы, ведь очевидно, что Лукашенко не допустил бы до каких-либо рычагов управления людей, представляющих для него реальную угрозу. При этом сама Канопацкая упорно называет себя «единственным оппозиционным кандидатом». Такой риторический приём также вполне можно списать на указания сверху. Ведь после её неминуемого проигрыша в августе власть всегда сможет апеллировать к этому примеру, доказывая несостоятельность белорусской оппозиции.

С тем, что Канопацкая серьёзной опасности не представляет, согласен и белорусский политолог Артём Агафонов. Как подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru, у Лукашенко сейчас есть два сильных соперника: Бабарико и Цепкало.

При наличии честного подсчёта голосов, любой из них может не только показать достойные результаты, но и победить. Лукашенко и так находился не на пике своей популярности, а конфликт с Россией, последовавший за ним экономический кризис, неоднозначное поведение и, мягко говоря, странные комментарии во время коронавируса добили его рейтинг окончательно. Другое дело, что объективность и прозрачность подсчёта голосов всегда были проблемой белорусских выборов, но все развивается очень динамично и возможны любые варианты. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Ещё одна широко обсуждаемая кандидатура — Светлана Тихановская — по мнению аналитика, просто протестный вариант, и реально представить её у руля сложно: в политике, куда она пришла, чтобы поддержать мужа, не разбирается, а основная задача пары — не бороться за голоса, а «шатать систему».

Анна Канопацкая Анна Канопацкая/facebook.com

Что же касается Канопацкой, то, если раньше её ещё можно было воспринимать в качестве умеренной оппозиционерки, то вера в искренность её позиции рухнула окончательно после того, как за несколько дней до начала избирательной кампании завод её отца получил от правительства пятилетнюю отсрочку по долгам перед бюджетом — почти на 20 млн белорусских рублей (570 млн российских рублей), напоминает Агафонов. Сама же экс-депутат, вступив в гонку, начала критиковать не столько Лукашенко, сколько его основных оппонентов, лишь подтверждая подозрения относительно её связей с властями.