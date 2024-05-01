Лукашенко привез министра в поле и заставил рыть землю Лукашенко потребовал от главы Минсельхоза искать зерно во время выезда в поле

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил поле в Костюковичском районе Могилевской области, сообщает БелТА. Во время инспекции он потребовал от главы Минсельхоза Сергея Бартоша «искать зерно». Таким образом президент хотел проверить глубину засева. После требования Лукашенко министр принялся копать землю руками в поисках зерна.

Где министр? <...> Ну ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается? Глубина какая у тебя здесь? Ну четыре-пять [сантиметра]. Даже тут на легких почвах и шесть вырастет. Нормально. Идеально, — заявил Лукашенко.

В ходе поездки президент республики также призвал сеять бобовые культуры. По его словам, об этом предупреждают ученые. Соответствующий вопрос будет поставлен на строгий контроль, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ему очень бы хотелось построить вторую атомную электростанцию. Глава республики также уточнил будущее местоположение АЭС. По словам президента, вторая станция должна быть на востоке страны. Лукашенко также признался, что его беспокоило принятие решения о строительстве БелАЭС. Однако оно было верным, поскольку атомная электростанция стала источником чистой энергии, указал он.