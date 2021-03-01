Лукашенко присвоил своему сыну звание генерала

https://static.news.ru/photo/33ac6dde-7aa3-11eb-83de-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса, а также освободил его от должности помощника президента по национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении специального и воинских званий. <..> Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса, — говорится в сообщении.

Кроме того, Виктор Лукашенко был освобождён от должности помощника главы государства по нацбезопасности «в связи с переходом на выборную должность». Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал ещё 26 февраля.

26 февраля стало известно, что Виктора Лукашенко избрали на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. С 2019 года он занимал должность первого вице-президента НОК, а главой комитета с 1997 года был Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии опроверг передачу власти в стране своим детям. Он заявил, что его старший сын Виктор не будет его преемником. Лукашенко подчеркнул, что подобное в семье даже не обсуждалось.