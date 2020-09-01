Лукашенко пригрозил вошедшим в совет оппозиции чиновникам ответом по закону

https://static.news.ru/photo/d3341684-ec3e-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вошедшие в состав координационного совета оппозиции чиновники ответят по закону. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он (перешедший в оппозицию чиновник. — NEWS.ru) и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет, — рассказал Лукашенко.

Вошедших в координационный совет оппозиции чиновников Лукашенко назвал «переобувшимися». Президент страны подчеркнул, что всегда «относился к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути. Когда такому чиновнику показалось, что власть, наверное, рухнет, то он побежал в другую, подчеркнул политик.

За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твёрдая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть, — заявил глава Белоруссии.

Как сообщает БелТА, на ситуации в стране решили «хайпануть» некоторое журналисты. Лукашенко считает, что они заранее приняли решение уйти со своих телеканалов, а потом просто ждали подходящего момента.

Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу, — отметил глава республики.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых победил Лукашенко. Часть белорусского общества посчитала, что выборы были сфальсифицированы, и вышла на акции протеста. Позже к протестующим стали присоединяться рабочие государственных предприятий, которые объявили о забастовке, а также сотрудники Гостелевидения Белоруссии.

NEWS.ru писал, что минская милиция пресекла студенческие акции протеста, которые хотели провести учащиеся Белорусского государственного университета и Лингвистического университета.