Лукашенко пригрозил вошедшим в совет оппозиции чиновникам ответом по закону

Вошедшие в состав координационного совета оппозиции чиновники ответят по закону. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он (перешедший в оппозицию чиновник. — NEWS.ru) и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет, — рассказал Лукашенко.
Вошедших в координационный совет оппозиции чиновников Лукашенко назвал «переобувшимися». Президент страны подчеркнул, что всегда «относился к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути. Когда такому чиновнику показалось, что власть, наверное, рухнет, то он побежал в другую, подчеркнул политик.
За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твёрдая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть, — заявил глава Белоруссии.
Как
Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу, — отметил глава республики.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых
NEWS.ru писал, что минская милиция пресекла студенческие акции протеста, которые хотели провести учащиеся Белорусского государственного университета и Лингвистического университета.
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