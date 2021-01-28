Лукашенко пригрозил протестующим цензурой в соцсетях

https://static.news.ru/photo/157d2a16-622e-11eb-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские власти находятся на пороге принятия решений о введении цензуры в социальных сетях. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи со студентами БГУ.

Вместе с тем, подчеркнул он, Белоруссия не намерена становиться зачинщиком этого процесса. Инициатива должна исходить «от сильных мира сего», считает политик.

Лукашенко высказал уверенность, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. Всё потому, что с помощью соцсетей есть опасность «породить планетарную революцию».

Он пообещал, что в ближайшие месяцы в этой сфере будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа. Однако признал, что пока что решения, как цензурировать Интернет эффективно, нет, информирует «Интерфакс».

Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом, — заявил Лукашенко.

Впрочем, подчеркнул он, со временем весь мир придёт к введению цензуры в социальных сетях. Причём вводить её начнёт тот, кто «породил этого змея и выпустил из бутылки», а республика присоединится к процессу, добавил глава государства. Это будет сделано для защиты суверенитета страны, ситуацию в которой, по его мнению, пытаются раскачать извне — из Литвы и Польши.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, на встрече со студентами Лукашенко также объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.