Лукашенко пригрозил губернаторам «жесточайшими репрессиями» Лукашенко потребовал результатов в агросекторе и пригрозил репрессиями

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от трех губернаторов развивать сельское хозяйство. По его словам, которые приводит БелТА, глав Витебской, Могилевской и Гомельской областей в случае отсутствия результатов в агросекторе ждут «жесточайшие репрессии».

Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет, — сказал глава государства.

Лукашенко также уточнил, что не даст губернаторам «вешать лапшу» — каждое обещание будет подвергнуто анализу. Он также объявил о проверке работы тракторов в Витебской области.

Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно [ни звучало]: вы все сядете. Вот и все, — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что за рубежом хотят у республики «кусочек захватить». По словам главы государства, такие попытки предпринимаются через СМИ. Он подчеркнул, что властям страны пока удается уберечь ее от горячей войны.