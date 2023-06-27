Лукашенко: Пригожин отказался требовать отставки Шойгу

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин в ходе переговоров 24 июня отказался от своего требования снять с должностей министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Sputnik Беларусь, после нескольких раундов переговоров он договорился с бизнесменом о прекращении движения колонны военной техники вагнеровцев на Москву.

Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду». Я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что Пригожин боялся расправы над собой и бойцами ЧВК «Вагнер» из-за попытки мятежа, однако белорусский лидер дал ему гарантии неприкосновенности.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по cогласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Позднее бизнесмен подтвердил, что Лукашенко протянул руку бoйцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.