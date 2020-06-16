Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно. Советующее обращение он направил политику.
Посол страны в Киеве Игорь Сокол провёл встречу с замглавы офиса президента Украины Игорем Жовквой,
Глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка «подчёркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала «оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами», — отметили в пресс-службе посольства Белоруссии на Украине.
Кроме того, дипломат обсудил с политиком развитие отношений двух стран в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Они поговорили и о подготовке к форуму в Гродно и об итогах прошлой встречи президентов, которая состоялась в Житомире 4 октября 2019 года.
Подарок Лукашенко стал ответом на аналогичное действие Зеленского. Как писал NEWS.ru, 26 мая в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Украины в республике Игорем Кизимом. Последний передал от украинского президента вышиванку для белорусского лидера.
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