Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/d809b5b2-afe2-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/region_grodno

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на форум регионов двух государств в белорусском Гродно. Советующее обращение он направил политику.

Посол страны в Киеве Игорь Сокол провёл встречу с замглавы офиса президента Украины Игорем Жовквой, передаёт РИА Новости. Он передал приглашение для украинского лидера. Также Зеленскому и его жене Елене направили белорусские вышиванки.

Глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка «подчёркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала «оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами», — отметили в пресс-службе посольства Белоруссии на Украине.

Кроме того, дипломат обсудил с политиком развитие отношений двух стран в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Они поговорили и о подготовке к форуму в Гродно и об итогах прошлой встречи президентов, которая состоялась в Житомире 4 октября 2019 года.

Подарок Лукашенко стал ответом на аналогичное действие Зеленского. Как писал NEWS.ru, 26 мая в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Украины в республике Игорем Кизимом. Последний передал от украинского президента вышиванку для белорусского лидера.