Лукашенко пригласил сотрудников украинских спецслужб приехать к нему лично

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко (в центре)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) приехать к нему лично, сообщает БелТа. Белорусский глава не увидел смысла в объявлении его в розыск со стороны СБУ. Ранее в МИД Украины якобы появилась информация о том, что Лукашенко объявлен в розыск на территории страны. Позже сама СБУ опровергла эти данные.

А чего меня объявлять? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть — пожалуйста, — ответил Лукашенко на вбросы.

Глава республики также сообщил о том, что он готов принять и поговорить с сотрудниками СБУ на территории Белоруссии. Лукашенко поручился обеспечить 100% безопасность ради такого события.

А кто тебе официально подтвердит? Надо сначала вбросить, посмотреть реакцию. Я вам сказал, реакция моя первоначальная такая: приезжайте, не вопрос. При вас встречусь с ними, поговорю. Безопасность на своем участке территории обеспечим на 100%. Мы открытые люди, нам бояться нечего, — отметил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против жены белорусского лидера Александра Лукашенко Галины. Как следует из документа, опубликованного на сайте главы республики, против женщины будет действовать 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.