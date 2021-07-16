Неспортивная форма: Лукашенко придётся бороться не только с оппозицией

Из Витебска, где традиционно распевается «Славянский базар», пришли тревожные вести, пожалуй, для всей белорусской государственной конструкции. Александр Лукашенко всегда использует этот праздник для повышения собственного рейтинга. И на этот раз он выступил перед открытием фестиваля. Но, как утверждают, там же в Витебске в правительственной ложе президенту Белоруссии внезапно стало плохо, он даже якобы потерял сознание. И его срочно отправили самолётом обратно в Минск.

Но, как водится, официальные источники эту информацию решительно опровергли. Так, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт пояснила NEWS.ru, что у Лукашенко со здоровьем всё прекрасно.

Понятно, что в условиях политической напряжённости и нарастания противостояния власти и неформальной оппозиции информация о самочувствии первого лица, включая откровенные фейки, является своеобразным гибридным оружием в руках недовольных. Как ещё посеять сомнение в душах не только колеблющихся, но и вполне лояльных к правительству? Тем более что разговоры о серьёзном ухудшении «спортивной формы» Лукашенко и снижении его работоспособности появляются отнюдь не на пустом месте. СМИ пишут о том, что белорусский лидер страдает тяжёлой формой сахарного диабета. И все врачебные усилия, включая прохождение курса лечения в Эмиратах, пока не дали желаемого результата.

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

При этом сам Лукашенко всегда скрывал свой недуг. Бодрился. И только с коллегой Петром Порошенко, также диабетиком, делился некоторыми методиками лечения. Злые языки тогда прозвали их отношения «диабетическим союзом». Ещё один удар по здоровью президента Белоруссии нанёс коварный COVID-19. Хорошо известно, как по поводу вспыхнувшей пандемии храбрился Александр Григорьевич, который советовал спасаться от непонятной ему хвори спортом, водкой и баней. В стране не был объявлен даже ограниченный локдаун. В результате заболел сам Лукашенко, причём, судя по некоторым признакам, тяжело.

Интенсивное лечение, проведённое не без участия российских медиков, помогло. Однако последствия заболевания оказались куда серьёзнее, чем можно было предполагать изначально. По некоторой информации, даже старший сын Лукашенко Виктор признавался в частных разговорах, что отец чувствует себя не блестяще и его обычная работоспособность значительно снизилась.

Понятно, что возраст, хронические и текущие болезни не могли не сказаться на форме президента. К тому же на неё повлияла буквально испепеляющая жара, которую в Белоруссии нынче так же тяжело переносят, как и в России. Кроме того, в последнее время Лукашенко интенсифицировал график своих поездок. Только что был в Санкт-Петербурге, провёл непростые пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным, и вот он уже в Витебске. Помнится, куда более молодые политики вроде Буша-младшего умудрялись падать, теряя сознание, прямо на трибуне. Так что вполне вероятно, что последствий и возможных осложнений этот эпизод иметь не будет. Но ясно, что теперь к здоровью Лукашенко будет приковано куда более пристальное внимание.