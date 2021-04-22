Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

https://static.news.ru/photo/1860b0ca-a358-11eb-87f5-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 22 апреля, прибыл в Россию с рабочим визитом. В Москве у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы политика, которых цитирует «Интерфакс».

Отмечается, что в ходе встречи Путин и Лукашенко обсудят актуальную повестку двусторонних отношений между РФ и Белоруссией. Они предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в частности, продолжая разговоры, которые не были завершены в результате предыдущих встреч и телефонных переговоров.

Также лидеры поднимут вопросы взаимного противодействия пандемии коронавирусной инфекции нового типа и дальнейших шагов по полноценному восстановлению транспортного сообщения.

В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе, — заметили в пресс-службе белорусского президента.

Как ранее передавал NEWS.ru, белорусские силовики предъявили обвинение четырём гражданам, которых считают организаторами покушения на президента страны Александра Лукашенко, рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.