Лукашенко прибыл на полигон совместной группировки войск

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск, передает БелТА. На полигоне Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений.

Соединения Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил, — доложил Лукашенко представитель Вооруженных сил РФ.

Военнослужащий добавил, что российские подразделения готовы к выполнению задач по предназначению. Он также поблагодарил белорусского лидера за оказанную помощь в развертывании и помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава.

Ранее Александр Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов в свою очередь заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.